I saldi invernali 2026 a Forlì si avvicinano, coinvolgendo circa 50 mila famiglie e generando un volume d’affari superiore ai 15 milioni di euro. Ogni cittadino spenderà in media circa 130 euro, contribuendo a un periodo di acquisti importante per il commercio locale. Questi numeri, stimati dall’Ufficio Studi Confcommercio Forlì, riflettono l’attesa e l’attività commerciale in vista delle prossime settimane di sconti.

Saranno circa 50 mila le famiglie forlivesi che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni forlivese spenderà circa 130 euro, per un giro di affari di oltre 15 milioni di euro: sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio Forlì, i numeri dei saldi invernali 2026.Per il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - I negozi si preparano per i saldi: 50 mila famiglie forlivesi faranno shopping, 130 euro spesi in media a persona

Leggi anche: Taglio dell'Irpef fino a 50 mila euro, cartelle rottamate in 50 rate: Manovra, tutte le novità | Tasse | Sanità | Pensioni | Famiglie | Banche

Leggi anche: Si avvicina l’inizio dei saldi 2026 a Roma: orari dei negozi nelle vie dello shopping e dei centri commerciali

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Saldi invernali 2026, quando iniziano e quanto durano: il calendario regione per regione.

Via ai saldi nei negozi della città. Tra speranza e scetticismo: "Occasione per il commercio" - Da oggi iniziano gli sconti sulle merci, che vanno da un minimo del 30 a un massimo del 50% "Il successo dipende dalle necessità delle persone e da come decidono di investire i risparmi". lanazione.it

Manca poco allo scoccare della mezzanotte che segnerà l'addio al 2025 e l'ingresso nel nuovo anno. In Slovenia il Capodanno sarà accolto con numerosi eventi all'aperto, concerti e iniziative in tutto il Paese, mentre servizi e negozi si preparano a operare co - facebook.com facebook