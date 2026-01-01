I media russi | Drone ucraino su un hotel nel Kherson almeno 24 morti Zelensky | Accordo al 90% ma il 10% è cruciale

Le recenti tensioni tra Ucraina e Russia si manifestano attraverso attacchi con droni e bombardamenti, causando vittime e interruzioni di energia. Zelensky sottolinea l'importanza di un accordo, anche se ancora incompleto. Umerov annuncia incontri con partner internazionali per affrontare la situazione, mentre le regioni colpite, come Kherson, Lutsk e Odessa, affrontano le conseguenze di un conflitto che resta aperto e complesso.

Guerra, attacchi russi sull'Ucraina. Kiev lancia droni contro raffinerie Putin. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, attacchi russi sull'Ucraina. tg24.sky.it

Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. tg24.sky.it

È accaduto esattamente quanto predetto l’altro ieri da @NonaMikhelidze : il @fattoquotidiano di ieri lanciava in prima titolo analogo a quelli dei media russi dello stesso giorno. Di fatto una testata che partecipa del disordine informativo perseguito da Mosca. x.com

Secondo media russi Putin chiede a Trump la consegna dell'intero territorio del Donbass e tratta con la parte americana per la gestione congiunta della centrale nucleare di Zaporizhia Leggi l'articolo #Zelensky - facebook.com facebook

