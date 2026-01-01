I media russi | Drone ucraino su un hotel nel Kherson almeno 24 morti Zelensky | Accordo al 90% ma il 10% è cruciale

Le recenti tensioni tra Ucraina e Russia si manifestano attraverso attacchi con droni e bombardamenti, causando vittime e interruzioni di energia. Zelensky sottolinea l'importanza di un accordo, anche se ancora incompleto. Umerov annuncia incontri con partner internazionali per affrontare la situazione, mentre le regioni colpite, come Kherson, Lutsk e Odessa, affrontano le conseguenze di un conflitto che resta aperto e complesso.

Droni russi su Lutsk, nuovo attacco e black out a Odessa. Umerov: «Prepariamo incontro con i partner Usa e Ue il 3 gennaio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

