I fuochi d' artificio o le candeline poi il rogo nel seminterrato | dinamica e possibili cause del disastro

Un incendio nel seminterrato ha causato un incendio con conseguenti danni. Le autorità hanno escluso l'ipotesi di attentato, considerando più probabili cause legate a fuochi d'artificio o candeline. L'evento solleva questioni sulle misure di sicurezza e sulle possibili dinamiche che hanno portato al rogo, evidenziando l'importanza di controlli e precauzioni adeguate in ambienti domestici e seminterrati.

Le fiamme si sono propagate velocemente nel locale seminterrato. Le autorità escludono l'attentato. L'ipotesi di fuochi d'artificio accesi all'interno e le domande sulle misure di sicurezza. Svizzera, esplosione in un bar nella stazione sciistica di lusso Crans-Montana. Almeno 40 morti e 100 feriti; Esplosione di Crans-Montana, Tajani: tra vittime e feriti cognomi di origine italiana.

