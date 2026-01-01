I falò epifanici e le ultime feste lungo il Tagliamento

I falò epifanici e le ultime celebrazioni lungo il Tagliamento rappresentano una tradizione radicata nella cultura popolare della bassa friulana, in particolare nell’area latisanese. Questi eventi, ancora praticati oggi, segnano momenti di convivialità e appartenenza, mantenendo viva una memoria storica e spirituale legata alle festività dell’Epifania. La loro continuità testimonia l’importanza delle tradizioni locali nel tessuto sociale della regione.

