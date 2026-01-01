I falò epifanici e le ultime feste lungo il Tagliamento
I falò epifanici e le ultime celebrazioni lungo il Tagliamento rappresentano una tradizione radicata nella cultura popolare della bassa friulana, in particolare nell’area latisanese. Questi eventi, ancora praticati oggi, segnano momenti di convivialità e appartenenza, mantenendo viva una memoria storica e spirituale legata alle festività dell’Epifania. La loro continuità testimonia l’importanza delle tradizioni locali nel tessuto sociale della regione.
La tradizione popolare dei falò epifanici, insiste tuttora nella bassa friulana, soprattutto nella zona latisanese. Lunedì 5 gennaio, alle 18.30, in via Scala Donati, ci sarà la 25a edizione dell'accensione della Foghera, come viene chiamata nella versione usata sulle rive del fiume Tagliamento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
