I dossier aperti in Parlamento per il 2026 | dagli aiuti all' Ucraina al fine vita legge e

Nel 2026, il Parlamento si appresta ad affrontare diversi dossier importanti, tra cui i supporti all'Ucraina, le questioni sul fine vita e le nuove normative in materia di legge. Tra i provvedimenti in discussione ci sono anche il decreto sull'ex Ilva e il pacchetto di aiuti internazionali. Questi temi rappresentano gli argomenti principali all’attenzione delle camere nei prossimi mesi, con impatti su vari settori e politiche pubbliche.

AGI - Dal  decreto sull'ex Ilva  al nuovo pacchetto di  aiuti per l'Ucraina, fino al  decreto Transizione 5.0  e il  Milleproroghe. Poi il  fine vita  e le nuove norme sulla  violenza sessuale, per concludere con la  riforma della Rai. Ma anche  premierato  e  legge elettorale. Con nel mezzo il  referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. È ricco il menù dei 'temi caldi' che il  Parlamento  dovrà affrontare alla ripresa dei lavori all'avvio del nuovo anno. Archiviata la lunga battaglia sulla  manovra, Camera e Senato riprenderanno la normale attività subito dopo l'Epifania e si riparte con un pacchetto di  decreti urgenti: il Senato già da mercoledì 7 gennaio sarà impegnato con l'esame dei decreti  Transizione 5. 🔗 Leggi su Agi.it

