I dossier aperti in Parlamento per il 2026 | dagli aiuti all' Ucraina al fine vita legge e

Nel 2026, il Parlamento si appresta ad affrontare diversi dossier importanti, tra cui i supporti all'Ucraina, le questioni sul fine vita e le nuove normative in materia di legge. Tra i provvedimenti in discussione ci sono anche il decreto sull'ex Ilva e il pacchetto di aiuti internazionali. Questi temi rappresentano gli argomenti principali all’attenzione delle camere nei prossimi mesi, con impatti su vari settori e politiche pubbliche.

AGI - Dal decreto sull'ex Ilva al nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina, fino al decreto Transizione 5.0 e il Milleproroghe. Poi il fine vita e le nuove norme sulla violenza sessuale, per concludere con la riforma della Rai. Ma anche premierato e legge elettorale. Con nel mezzo il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. È ricco il menù dei 'temi caldi' che il Parlamento dovrà affrontare alla ripresa dei lavori all'avvio del nuovo anno. Archiviata la lunga battaglia sulla manovra, Camera e Senato riprenderanno la normale attività subito dopo l'Epifania e si riparte con un pacchetto di decreti urgenti: il Senato già da mercoledì 7 gennaio sarà impegnato con l'esame dei decreti Transizione 5.

