I botti di Capodanno provocano un incendio vicino a un condominio

A Capodanno, i festeggiamenti con petardi e batterie di fuochi d’artificio possono comportare rischi. Nella serata di fine anno, un’esplosione ha causato un incendio in via Raccomandata a Sessa Aurunca, vicinanze di un condominio. È importante ricordare le precauzioni per evitare incidenti e garantire la sicurezza durante le celebrazioni.

L'esplosione di petardi e batterie per festeggiare l'inizio del nuovo anno provoca un incendio in via Raccomandata a Sessa Aurunca. Le fiamme sono deflagrate nei pressi di uno stabile interessato da lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.

