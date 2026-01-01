Hunter x Hunter Nen x Survivor annunciato ufficialmente | Azione roguelike free to play in arrivo su mobile

Bushiroad Games ha annunciato Hunter x Hunter: Nen x Survivor, un nuovo gioco free to play per dispositivi mobili. Si tratta di un titolo nel genere survivor action, ispirato al noto manga e anime di Yoshihiro Togashi. L’esperienza promette di combinare elementi di azione e sopravvivenza, offrendo ai fan un modo diverso di vivere l’universo di Hunter x Hunter. Il gioco sarà disponibile prossimamente su piattaforme mobile.

Bushiroad Games ha annunciato ufficialmente Hunter x Hunter: Nen x Survivor, nuovo titolo free to play appartenente al genere survivor action ispirato al celebre manga e anime di Yoshihiro Togashi. Il gioco debutterà su iOS e Android il 18 febbraio 2026, con le pre-registrazioni già disponibili su App Store e Google Play. Un progetto che punta a portare l’universo di Hunter x Hunter nel formato mobile attraverso un gameplay frenetico, accessibile e altamente rigiocabile. Un survivor action roguelike basato sul Nen. Hunter x Hunter: Nen x Survivor propone un’esperienza roguelike ad alta intensità, in cui i giocatori affrontano ondate sempre più impegnative di nemici sfruttando le abilità Nen iconiche dei personaggi della serie. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Hunter x Hunter Nen x Survivor annunciato ufficialmente: Azione roguelike free to play in arrivo su mobile Leggi anche: Hunter x hunter e il vero successore di dragon ball Leggi anche: Monster Hunter Wilds è in arrivo anche su Nintendo Switch 2, suggerisce un nuovo update Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Hunter x Hunter: annunciato un episodio anime speciale; Hunter x Hunter da Absolute Cinema: questi episodi dell'anime fanno ancora scuola; Tutti i giochi confermati per il 2026; Hunter x Hunter e Sailor Moon? Il crossover perfetto firmato dal maestro Togashi. Hunter x Hunter Nen x Survivor: annunciata data di uscita su mobile - Bushiroad Games ha annunciato che il titolo mobile Hunter x Hunter Nen x Survivor, sarà disponibile su mobile dal 18 febbraio 2026. vgmag.it Hunter x Hunter: Nen x Survivor annunciato per iOS e Android - play appartenente al genere survivor action ispirato al celebre manga e anime di Yoshihiro Togashi. techgaming.it

Hunter x Hunter Nen x Impact: annunciata data per il DLC di Phinks - Bushiroad Games ha annunciato che il DLC di Phinks sarà rilasciato il 25 dicembre 2025 per Hunter x Hunter Nen x Impact. vgmag.it

