Ha un infarto mentre è alla guida | frontale tra due auto a Talamona

A Talamona, un automobilista ha subito un infarto mentre era alla guida, causando un incidente frontale con un'altra vettura. L'episodio ha portato a un impatto tra i due veicoli, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. L'intervento dei soccorritori ha consentito di gestire la situazione e di prestare assistenza al conducente colpito.

