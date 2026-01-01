Ha un infarto mentre è alla guida | frontale tra due auto a Talamona
A Talamona, un automobilista ha subito un infarto mentre era alla guida, causando un incidente frontale con un'altra vettura. L'episodio ha portato a un impatto tra i due veicoli, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. L'intervento dei soccorritori ha consentito di gestire la situazione e di prestare assistenza al conducente colpito.
Era al volante quando ha accusato un infarto e ha perso il controllo della sua auto, andando a schiantarsi frontalmente contro un'altra auto che viaggiava in direzione opposta.E' accaduto questa mattina, poco prima delle 10, nel territorio comunale di Talamona lungo la strada Provinciale 30. La. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
