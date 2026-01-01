Guido Rodriguez | il campione del mondo sottovalutato dal West Ham e nel mirino della Juve

Guido Rodríguez, mediano argentino, è un giocatore che spesso passa inosservato ma fondamentale per il suo team. Sottovalutato dal West Ham e ora nel mirino della Juventus, si distingue per la capacità di gestire il centrocampo senza apparire, influenzando il gioco in modo discreto ma efficace. La sua presenza silenziosa ma determinante lo rende un elemento da tenere d’occhio nel panorama calcistico internazionale.

Un mediano che non fa rumore, ma sposta gli equilibri: quando ti accorgi di Guido Rodríguez, è già troppo tardi. La partita è sotto controllo, gli spazi si chiudono, il tempo scorre dal lato giusto del campo. Il mediano all’ombra. C’è un filo che lega la pazienza del ruolo alla memoria dei tifosi. Il mediano vive all’ombra. Eppure parliamo di un campione del mondo. Classe 1994, cresciuto tra River Plate, Liga MX (Tijuana e América) e consacrato al Real Betis, dove ha vinto la Copa del Rey 2022. Chi lo ha visto da vicino conosce la grammatica del suo gioco: orientamento del corpo, primo tocco pulito, linea di passaggio negata. 🔗 Leggi su Serieanews.com

