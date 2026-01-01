Guido Rodriguez alla Juve | la risposta dell’argentino al trasferimento in bianconero! Ha reagito così all’approdo da Spalletti la rivelazione
Guido Rodriguez ha commentato il suo trasferimento alla Juventus, dopo la recente conferma dell’approdo in bianconero. La sua reazione riflette un atteggiamento di attenzione e professionalità, in un contesto di mercato ancora in evoluzione. La decisione di Rodriguez di unirsi alla Juventus rappresenta un tassello importante nel rafforzamento della rosa, con l’obiettivo di contribuire alla stagione dei piemontesi.
Guido Rodriguez alla Juve: l’argentino ha preso questa decisione per quanto riguarda il suo trasferimento a Torino. Cosa sta succedendo. Il mercato di gennaio della Juve entra subito nel vivo con una notizia che potrebbe sbloccare l’impasse a centrocampo. La caccia al mediano in grado di dare equilibrio alla squadra di Luciano Spalletti sembra aver trovato un candidato non solo idoneo, ma entusiasta della destinazione. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Guido Rodriguez ha dato la sua massima disponibilità al trasferimento in bianconero. Il giocatore aspetta la Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
