Guerra Ucraina strage a Kherson nella notte di Capodanno | droni colpiscono bar e hotel decine di vittime

Da fanpage.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Capodanno, Kherson è stata colpita da un attacco con droni che ha coinvolto un bar e un hotel, causando almeno 24 vittime e numerosi feriti. L’attacco ha segnato un tragico episodio nel contesto del conflitto in Ucraina, suscitando preoccupazione e attenzione internazionale sulla situazione nella regione.

Almeno 24 morti e decine di feriti a Kherson dopo un attacco con droni che ha colpito un bar e un hotel durante i festeggiamenti di Capodanno. Mosca accusa Kiev di aver preso di mira civili, mentre continuano raid e controffensive su più fronti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, notte di droni e stragi nel Kherson: decine di morti, bambini tra i feriti

Leggi anche: Vandali nella notte. Strage di finestrini in decine e decine di auto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

guerra ucraina strage khersonGuerra Ucraina, strage a Kherson nella notte di Capodanno: droni colpiscono bar e hotel, decine di vittime - Almeno 24 morti e decine di feriti a Kherson dopo un attacco con droni che ha colpito un bar e un hotel durante i festeggiamenti di Capodanno ... fanpage.it

guerra ucraina strage khersonUcraina, accordo al 90% mentre i droni fanno strage a Kherson - Russia, Zelensky parla di accordo al 90% mentre i droni colpiscono Kherson: morti civili, attacchi notturni e diplomazia in bilico. stylo24.it

guerra ucraina strage khersonGuerra Ucraina, drone ucraino su hotel nel Kherson: almeno 24 morti e 50 feriti. Mosca: «Stavano festeggiando il Capodanno» - Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si mostrerebbero i ... leggo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.