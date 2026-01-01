Guerra Ucraina strage a Kherson nella notte di Capodanno | droni colpiscono bar e hotel decine di vittime

Nella notte di Capodanno, Kherson è stata colpita da un attacco con droni che ha coinvolto un bar e un hotel, causando almeno 24 vittime e numerosi feriti. L’attacco ha segnato un tragico episodio nel contesto del conflitto in Ucraina, suscitando preoccupazione e attenzione internazionale sulla situazione nella regione.

Almeno 24 morti e decine di feriti a Kherson dopo un attacco con droni che ha colpito un bar e un hotel durante i festeggiamenti di Capodanno. Mosca accusa Kiev di aver preso di mira civili, mentre continuano raid e controffensive su più fronti.

Ucraina, accordo al 90% mentre i droni fanno strage a Kherson - Russia, Zelensky parla di accordo al 90% mentre i droni colpiscono Kherson: morti civili, attacchi notturni e diplomazia in bilico. stylo24.it

Guerra Ucraina, drone ucraino su hotel nel Kherson: almeno 24 morti e 50 feriti. Mosca: «Stavano festeggiando il Capodanno» - Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si mostrerebbero i ... leggo.it

Guerra Ucraina, Zelensky: «Accordo per la pace fatto al 90%, manca il 10%» - facebook.com facebook

Guerra in #Ucraina. #Kiev denuncia: "Nessuna prova del raid sulla dacia di Putin". Sui negoziati cala il gelo di #Mosca. Videochiamata dei leader europei mentre #Zelensky lavora a un vertice con i volenterosi x.com

