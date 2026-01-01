La Russia ha accusato l’Ucraina di aver pianificato un attacco alla residenza di Vladimir Putin, mentre la Cia ha smentito tali accuse. Secondo fonti ufficiali, l’Ucraina si sarebbe preparata con attenzione, ma l’operazione non è riuscita a essere portata a termine. La vicenda evidenzia le tensioni tra i due paesi e le complesse dinamiche di sicurezza nella regione.

L'Ucraina si stava preparando attentamente all'attacco, poi fallito, alla residenza del presidente Vladimir Putin. È quanto ha dichiarato il capo delle forze missilistiche antiaeree delle forze aerospaziali, il maggiore generale Alexander Romanenkov, rivelando i dettagli dell'attacco delle forze armate ucraine alla residenza di Putin nei giorni scorsi. In tutto 91 droni sarebbero decollati dalle regioni di Sumy e Chernihiv, di cui uno trasportava una carica ad alto esplosivo del peso di sei chilogrammi ed era progettato per colpire le persone. “La configurazione dell'attacco, il numero di armi da attacco aereo impiegate e le loro azioni dalle direzioni meridionale, sud-occidentale e occidentale direttamente verso l'area della residenza presidenziale nella regione di Novgorod, confermano inequivocabilmente che l'attacco terroristico del regime di Kiev è stato mirato, attentamente pianificato e scaglionato”, ha dichiarato Romanenkov durante un briefing. 🔗 Leggi su Iltempo.it

