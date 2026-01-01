Guerra in Ucraina Zelensky | Accordo di pace pronto al 90% ma è il restante 10 per cento a determinare il destino nostro e dell’Europa

Nel suo discorso di Capodanno, il presidente ucraino Zelensky ha affermato che l’accordo di pace con la Russia è ormai al 90% della sua definizione. Tuttavia, ha sottolineato che l’ultimo 10% rappresenta la parte più complessa e determinante, influenzando il futuro dell’Ucraina e dell’Europa. La conclusione del conflitto resta quindi ancora soggetta a sfide significative, nonostante i progressi fatti finora.

Roma, 1 gennaio 2026 - Nel discorso di Capodanno del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'accordo per porre fine al conflitto con la Russia è "pronto al 90%", ma restante 10% "contiene tutto, di fatto. E' questo 10% che determinerà il destino della pace, il destino dell'Ucraina e dell'Europa", ha affermato nel videomessaggio pubblicato su Telegram. Intanto anche l a Cia ritiene che i droni ucraini, che avrebbero dovuto colpire la dacia di Vladimir Putin a Valdai, non fossero diretti verso la residenza presidenziale, coma ha accusato Mosca. Il direttore della Cia, John Ratcliffe, ha informato della valutazione dell'intelligence Trump, che informato dallo zar nei primi commenti aveva detto: "Non mi piace.

