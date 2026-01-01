Guardia gli auguri alla comunità del sindaco Raffaele Di Lonardo
Il sindaco Raffaele Di Lonardo rivolge un messaggio di auguri alla comunità di Guardia Sanframondi, augurando un anno di pace, serenità e progresso. In questo periodo di riflessione, si rinnova l’impegno per il benessere di tutti i cittadini, con l’auspicio di un futuro condiviso e di crescita per la comunità. Di seguito, il messaggio di buon anno del primo cittadino.
Di seguito, il messaggio di buon anno alla comunità di Guardia Sanframondi a firma del primo cittadino, il Sindaco dott. Raffaele Di Lonardo. “Care concittadine, cari concittadini,nel passaggio dall’anno che si chiude a quello che viene, desidero rivolgere a ciascuno . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
