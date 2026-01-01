Gregorio l' ultimo nato del 2025 e Karla Maria la prima nascita del 2026

Karla Maria è stata la prima bambina nata nel 2026 all’ospedale di Piacenza, arrivando nel cuore della notte. La madre, Adina Elena, ha affrontato un taglio cesareo per farla nascere, in un momento speciale che segna l’inizio di un nuovo anno. Contestualmente, Gregorio è l’ultimo nato del 2025, chiudendo un ciclo e aprendo uno nuovo per la comunità locale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.