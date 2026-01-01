Gregorio l' ultimo nato del 2025 e Karla Maria la prima nascita del 2026
Karla Maria è stata la prima bambina nata nel 2026 all’ospedale di Piacenza, arrivando nel cuore della notte. La madre, Adina Elena, ha affrontato un taglio cesareo per farla nascere, in un momento speciale che segna l’inizio di un nuovo anno. Contestualmente, Gregorio è l’ultimo nato del 2025, chiudendo un ciclo e aprendo uno nuovo per la comunità locale.
«Si chiama Karla Maria la prima bimba nata nel 2026 all'ospedale di Piacenza. La piccola aveva fretta di nascere e la sua mamma Adina Elena è stata sottoposta a taglio cesareo nel cuore della notte. Adesso la neonata, che pesa meno di 2 chilogrammi, è in Neonatologia, dove il personale della.
