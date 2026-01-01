Gran Ballo dell’Ottocento a Bologna | video
Il Gran Ballo dell’Ottocento a Bologna, tenutosi a Palazzo Re Enzo per il Capodanno 2026, ha visto la partecipazione di oltre 300 danzatori provenienti da tutta Italia. Organizzato dalla Società di Danza, l’evento ha riproposto con autenticità le atmosfere del XIX secolo, con partecipanti in costume d’epoca. Un’occasione per rivivere un momento storico attraverso la danza e la tradizione.
Capodanno 2026. A Palazzo Re Enzo oltre 300 danzatori della Società di Danza provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento per il Gran Ballo Ottocentesco, rigorosamente in costume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
