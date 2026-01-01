Gol decisivi tecnica e fisicità Nel 2025 nessuno come Pattarello

Nel 2025, Emiliano Pattarello si distingue come uno dei protagonisti più affidabili del calcio italiano. Con 17 presenze su 18 partite e un rendimento costante, il giovane di Dolo, classe 1999, ha confermato le sue qualità tecniche e fisiche nel corso della stagione. La sua continuità e determinazione lo pongono al centro di una carriera promettente, caratterizzata da gol decisivi e prestazioni di livello.

