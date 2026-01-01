Gli stormi intelligenti | come i droni da combattimento stanno cambiando la guerra aerea

Gli stormi intelligenti rappresentano un’evoluzione nella dinamica della guerra aerea, grazie alla collaborazione tra un pilota e numerosi droni armati. Questi velivoli collaboranti operano come un’unica unità, consentendo una maggiore efficienza e precisione nelle missioni militari. La loro integrazione sta modificando le strategie di combattimento, offrendo nuove possibilità di intervento e sicurezza, con un impatto rilevante sulle future dinamiche dei conflitti aerei.

Li chiamano velivoli armati collaboranti, costituiscono stormi nei quali c'è un solo aeroplano con pilota che dirige un intero gruppo di droni. Ma sono questi che studiano la situazione e definiscono la strategia di attacco. Passandosi tra loro la priorità dei bersagli.

