Gli scoppia un petardo in mano ragazzino ferito gravemente

Durante la serata di San Silvestro al forte di Sedegliano, un ragazzo di 15 anni ha subito un grave infortunio a causa di un petardo che gli è esploso in mano. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorsi e ha portato a conseguenze serie per il giovane. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, evidenziando i rischi associati all’uso di materiale pirotecnico durante le festività.

Un ragazzo di 15 anni è rimasto vittima di un incidente che si è verificato nella sera di San Silvestro al forte di Sedegliano. Il giovane stava accendendo dei petardi quando uno di questi gli è esploso in mano, provocandogli gravi lesioni alla mano con cui lo stava reggendo. Sono stati così. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Boato in piazza: petardo esplode in mano a un ragazzino, mano dilaniata Leggi anche: Gli scoppia un petardo in mano allo stadio: paura per un 21enne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scoppio di petardi, un minorenne perde due dita a Brescia. 21 feriti tra Milano e Monza; Esplode petardo, 14enne perde quattro dita: trasportato a Verona per ricostruzione della mano; Ostia, uomo di 63 anni ucciso dallo scoppio di un petardo: colpito a una mano, è morto dissanguato; Gli esplode un petardo in mano, muore un 63enne ad Acilia. Piazza Vittoria, petardo gli scoppia in mano: tredicenne perde 4 dita - Il ragazzino si trovava lì per festeggiare il Capodanno con il padre e il fratello: è stato trasferito all’ospedale di Verona dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ... giornaledibrescia.it Boato in piazza: petardo esplode in mano a un ragazzino, mano dilaniata - Mancava circa un’ora alla mezzanotte quando la festa di Capodanno si è trasformata in lunghi istanti di paura, nel cuore di Brescia. bresciatoday.it

Gli scoppia un petardo in mano, ragazzino ferito gravemente - Il giovane è stato condotto d'urgenza al Santa Maria degli Angeli di Pordenone ... udinetoday.it

Pensaci bene, prima di accendere un petardo, perché se tu lo accendi scoppia e terrorizza gli animali, le maledizioni degli animalisti, potrebbero raggiungerti e il karma ti acchiapperebbe subito e finiresti così. Buon Anno - facebook.com facebook

Roma, gli scoppia un petardo in mano, uomo di 40 anni muore dissanguato x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.