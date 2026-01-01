Gli salta una mano durante i festeggiamenti di Capodanno | 16enne ricoverato in ospedale

Durante i festeggiamenti di Capodanno, un ragazzo di 16 anni ha subito un incidente che ha causato la perdita di una mano. È stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato. La centrale operativa del 118, guidata dal dott. Stefano Colelli, ha gestito con tempestività l’intervento, contribuendo a garantire le cure necessarie in una notte particolarmente intensa.

Nella centrale operativa del 118 diretta dal dott. Stefano Colelli, quella di Capodanno è stata una notte intensa. La gestione delle chiamate dalla sede di via Lorenzo Perosi e degli interventi effettuati dai sanitari della rete emergenza-urgenza ha scongiurato il precipitarsi di alcune. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

