Gli salta una mano durante i festeggiamenti di Capodanno | 16enne ricoverato in ospedale

Durante i festeggiamenti di Capodanno, un ragazzo di 16 anni ha subito un incidente che ha causato la perdita di una mano. È stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato. La centrale operativa del 118, guidata dal dott. Stefano Colelli, ha gestito con tempestività l’intervento, contribuendo a garantire le cure necessarie in una notte particolarmente intensa.

