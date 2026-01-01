Gli auguri del presidente Mattarella il ricordo di Falcone e Borsellino e le parole ai giovani | Siate coraggiosi

Il Presidente Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha rivolto un messaggio di speranza e responsabilità, ricordando le figure di Falcone e Borsellino e rivolgendo parole ai giovani: “Siate coraggiosi”. In un contesto segnato da crisi e conflitti, ha sottolineato l’importanza della pace e della solidarietà, invitando a riflettere sul valore della legalità e dell’impegno civile per un futuro più giusto.

Si è tenuto ieri sera (31 dicembre) il consueto discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: in collegamento dallo Studio della vetrata al palazzo del Quirinale, il Capo dello Stato ha ripercorso il 2025, con un inevitabile riferimento alle guerre, al bisogno di pace. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Mattarella: «Ripugnante il rifiuto della pace. Nessun ostacolo più forte della nostra democrazia». ?Ai giovani: «Siate esigenti e coraggiosi». E ricorda Falcone e Borsellino Leggi anche: Mattarella ai giovani: siate coraggiosi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mattarella: Italia repubblicana storia di successo nel mondo grazie alla coesione sociale. Ai giovani: coraggio; Mattarella, il discorso di fine anno: orario e dove vederlo in tv. Focus su guerre, giovani e futuro; Grazie presidente, le reazioni della politica al discorso di Mattarella; Meloni chiama Mattarella: «L'Italia farà tutto il possibile per la pace». La Russa: «Grazie presidente». Sergio Mattarella e il discorso di fine anno: "Ripugnante il rifiuto di chi nega la pace" - Il presidente della Repubblica è intervenuto, dal Quirinale, per il suo undicesimo discorso di fine anno. notizie.it

DISCORSO FINE ANNO DI MATTARELLA/ La nostra democrazia, sorgente di speranza e fattore di pace - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto ieri il suo discorso di fine anno 2025. ilsussidiario.net

Il testo integrale del discorso di Sergio Mattarella - ROMA – Come da tradizione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella serata del 31 dicembre ha tenuto il discorso di fine anno. dire.it

