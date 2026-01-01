Gli angeli della Stradale tengono in vita un camionista col massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’elisoccorso

Gli agenti della polizia stradale di Orvieto, guidati dal comandante Massimiliano Bolli, hanno prestato un intervento tempestivo e professionale a un camionista in emergenza. Grazie alla loro prontezza, sono riusciti a mantenere in vita il conducente attraverso un massaggio cardiaco, fino all’arrivo dell’elisoccorso. Una testimonianza di dedizione e competenza che sottolinea il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Storia a lieto fine con protagonisti gli “angeli” della polizia stradale di Orvieto, sotto la guida del comandante Massimiliano Bolli. Intervenuti nella tarda mattinata di ieri, 31 dicembre, per il distacco di un rimorchio da un pezzo pesante durante la marcia, gli agenti si sono trovati ad. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

