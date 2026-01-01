Giustizia digitale | aperto il concorso per cinque informatici a tempo indeterminato
È stato pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assunzione di cinque professionisti informatici a tempo indeterminato, destinati agli uffici di Trento e Bolzano. Questa iniziativa si inserisce nel processo di digitalizzazione della giustizia, offrendo opportunità di lavoro stabile a figure specializzate nel settore informatico. La selezione è rivolta a candidati qualificati interessati a contribuire allo sviluppo delle infrastrutture digitali delle istituzioni giudiziarie.
É stato approvato il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque professionisti informatici destinati agli uffici di Trento e Bolzano. Un intervento mirato che punta a rendere più efficienti i servizi giudiziari e amministrativi, sempre più dipendenti da. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
