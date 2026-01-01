Giuseppe Di Morabito si è fatto notare per l’approccio che sposa maestria artigianale e urban chicness Ora sogna un atelier per abiti-opere d’arte

Giuseppe Di Morabito si distingue per un approccio che unisce maestria artigianale e urban chicness. Ora, il suo obiettivo è creare un atelier dedicato a abiti che sono vere e proprie opere d’arte. Nel panorama della moda contemporanea, dove l’autenticità è fondamentale, Di Morabito rappresenta una voce che valorizza l’artigianato e l’eleganza senza eccessi.

Nel panorama della moda contemporanea, dove la ricerca di una voce autentica è sempre più urgente, Giuseppe Di Morabito emerge come un narratore visivo di rara sensibilità. Il suo marchio, fondato nel 2014, è sinonimo di un'estetica che intreccia riferimenti artistici, maestria artigianale e dettagli preziosi, creando un dialogo tra epoche e mondi lontani. Dalle suggestioni barocche alle allusioni rinascimentali, dalla mitologia greca alle nuove tecnologie, ogni collezione è un viaggio attraverso un immaginario ricco e stratificato. È u n invito a riscoprire una femminilità consapevole, complici abiti ricoperti di cristalli, giacche impeccabili e bustier scultorei.

