Giuliacci non ha dubbi | Tre colate artiche Inizio di gennaio polare

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, l’Italia si avvia verso un periodo caratterizzato da temperature molto basse e condizioni di forte freddo. L’arrivo di tre colate artiche, previsto nei prossimi giorni, determinerà un inizio di gennaio particolarmente polare, con l’Epifania che si preannuncia gelida. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili e fredde per circa 10-12 giorni, influenzando le attività quotidiane e i spostamenti nel paese.

Anche l'Epifania sarà gelida. Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, l'Italia si prepara ad affrontare una fase meteorologica decisamente invernale che caratterizzerà i prossimi 10–12 giorni. La novità più rilevante è rappresentata dall'arrivo di ben tre nuclei di aria polare, "colate artiche" che interesseranno a più riprese la nostra Penisola. Tuttavia, il risvolto meno favorevole di questa configurazione atmosferica sarà la scarsità di neve sulle Alpi, che resteranno in gran parte ai margini dei principali afflussi freddi. La prima ondata di aria polare è già in atto e continuerà a influenzare il tempo anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, venerdì 2 gennaio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuliacci non ha dubbi: "Tre colate artiche". Inizio di gennaio polare Leggi anche: Meteo-Giuliacci, arriva l'irruzione polare. Genova in ginocchio per le piogge Leggi anche: Atletico Madrid Inter, ultimi dubbi per Chivu: ballottaggi aperti a tre ore dal fischio d’inizio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Meteo, Giuliacci non ha dubbi: "Tre colate artiche". Inizio di gennaio polare - Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci , l’Italia si prepara ad affrontare una ... iltempo.it

Belen, perché sta male: non ci sono più dubbi, poco fa il dramma mentre s...Altro... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.