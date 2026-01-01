Nella notte a Giugliano, un episodio di violenza ha coinvolto un ristorante, culminando con una sparatoria. Durante la rissa, un uomo di 54 anni è rimasto ferito. La questione è attualmente sotto indagine da parte delle autorità per chiarire i dettagli di quanto accaduto e le motivazioni alla base dell’accaduto.

Paura nella notte a Giugliano, dove una rissa scoppiata all’interno di un ristorante è degenerata in una sparatoria. I fatti sono avvenuti in un locale di via Madonna del Pantano, dove sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo. Secondo una prima ricostruzione, durante una cena sarebbe nata una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, rissa al ristorante finisce a colpi di pistola: 54enne ferito nella notte

Leggi anche: Spari a Pianura nella notte: 40enne ferito alle gambe da tre colpi di pistola

Leggi anche: Copertino, lite finisce a colpi di pistola: 24enne ferito al volto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capodanno, rissa nel ristorante finisce in tragedia: estrae la pistola e spara al contendente; Capodanno, la cena al ristorante finisce in rissa: lite e spari con le pistole. Terrore tra i clienti e feriti; Tre giovani accoltellati tra Napoli e provincia a Capodanno; Giugliano, il cenone finisce in rissa colpi di pistola: ferito pregiudicato.

Capodanno, la cena al ristorante finisce in rissa: lite e spari con le pistole. Terrore tra i clienti e feriti - Questa notte, i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania e della stazione di Varcaturo ... msn.com