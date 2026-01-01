Giugliano rissa al ristorante finisce a colpi di pistola | 54enne ferito nella notte
Nella notte a Giugliano, un episodio di violenza ha coinvolto un ristorante, culminando con una sparatoria. Durante la rissa, un uomo di 54 anni è rimasto ferito. La questione è attualmente sotto indagine da parte delle autorità per chiarire i dettagli di quanto accaduto e le motivazioni alla base dell’accaduto.
Paura nella notte a Giugliano, dove una rissa scoppiata all’interno di un ristorante è degenerata in una sparatoria. I fatti sono avvenuti in un locale di via Madonna del Pantano, dove sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo. Secondo una prima ricostruzione, durante una cena sarebbe nata una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
