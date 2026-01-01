Giovanni Raggini dato per disperso a Crans-Montana poi la telefonata che cancella la paura | Tranquilli sto bene

Giovanni Raggini, scomparso a Crans-Montana, ha poi tranquillizzato tutti con una telefonata: “Tranquilli, sto bene”. Dopo ore di incertezza e attese, le famiglie coinvolte sperano in ulteriori aggiornamenti. La vicenda ha tenuto con il fiato sospeso molte persone, evidenziando l’importanza di comunicazioni tempestive e precise in situazioni di emergenza.

Rimini, 1 gennaio 2025 – Ore interminabili di angoscia, nomi che compaiono e scompaiono da elenchi ancora frammentari, telefoni che squillano a vuoto mentre le famiglie, dall’Italia e dall’estero, cercano disperatamente risposte. È il drammatico bilancio umano delle prime ore successive alla strage di Capodanno a Crans-Montana, la località sciistica svizzera sconvolta da una violentissima esplosione che ha devastato il bar Le Constellation durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Almeno 47 le vittime accertate, oltre un centinaio i feriti, molti dei quali giovanissimi. Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, l’appello della mamma del 16enne: “Aiutatemi a trovarlo” Giovanni Raggini era nell’elenco provvisorio dei dispersi: “Ragazzi, se leggete il mio nome, io sto bene”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Raggini dato per disperso a Crans-Montana, poi la telefonata che cancella la paura: “Tranquilli, sto bene” Leggi anche: Riminese tra i dispersi di Cras-Montana, poi arriva la conferma: “Tranquilli, sto bene” Leggi anche: Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, l’appello della mamma del 16enne: “Aiutatemi a trovarlo” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giovanni Raggini dato per disperso a Crans-Montana, poi la telefonata che cancella la paura: "Tranquilli, sto bene" - Il nome di Raggini, ingegnere riminese di 28 anni, era nell’elenco provvisorio degli italiani irreperibili dopo l’esplosione di Capodanno in Svizzera. msn.com

Strage di Capodanno a Crans Montana, riminese dato per disperso: “Sto bene, non sono coinvolto” - Esplosione e incendio nella notte di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera: il bar Le Constellation è stato devastato durante i festeggiamenti per l’arrivo ... chiamamicitta.it

SCONFITTA A SAN GIOVANNI VALDARNO La trasferta a San Giovanni Valdarno è amara per la Pallacanestro Calenzano. Il match, valido per la tredicesima giornata del girone B di Divisione Regionale 1, vede la Synergy imporsi ai danni dei Bulldogs p - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.