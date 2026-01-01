Giovane di 18 anni accoltellato a un gluteo durante la festa di Capodanno a Firenze

Durante la festa di Capodanno a Firenze, un giovane di 18 anni è stato ferito con un colpo di arma da taglio al gluteo. L'incidente ha causato preoccupazione tra i partecipanti e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'aggressione, mentre si cerca di fare luce su quanto accaduto nel centro storico della città.

FIRENZE – Una scia di sangue ha macchiato il Capodanno fiorentino e porta dritto nel cuore monumentale della città. Intorno all’una della notte scorsa, mentre migliaia di persone celebravano l’arrivo del 2026 tra musica e brindisi, un giovane di 18 anni di origini tunisine è stato vittima di un accoltellamento in piazza del Duomo. L’aggressione si è consumata nell’area pedonale compresa tra il Battistero di San Giovanni e il palazzo vescovile, uno dei punti più sorvegliati e iconici del capoluogo toscano. Il diciottenne è stato colpito da un fendente a un gluteo. Nonostante l’area fosse affollata, l’aggressore è riuscito a dileguarsi rapidamente, lasciando il giovane sanguinante sul selciato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

