Giornata pace | Fontana ' guerre ferita aperta da rimarginare'

La Giornata Mondiale della Pace, celebrata il 1° gennaio, invita a riflettere sui valori di convivenza e di rispetto reciproco. In un momento di cambiamenti globali, questa ricorrenza sottolinea l’importanza di lavorare insieme per superare conflitti e ferite aperte, promuovendo un impegno condiviso per un futuro di maggiore armonia e comprensione tra le nazioni e le persone.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "All'inizio del nuovo anno, la Giornata Mondiale della Pace richiama valori che interpellano le coscienze di tutti. I conflitti in corso nel mondo rappresentano una ferita dolorosa, ancora aperta e in attesa di essere rimarginata. Ringrazio il Santo Padre per il suo appello a una pace disarmata e disarmante, che invita a una riflessione profonda e indica, in questa complessa fase storica, la via di un impegno da portare avanti con determinazione per un mondo libero da odio, violenza e conflitti". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

