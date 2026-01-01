Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha condiviso una semplice immagine di auguri per il 1° gennaio, suscitando reazioni nella sfera politica. Nel panorama elettorale italiano, FdI continua a mantenere un ruolo di rilievo, confermando la propria popolarità tra gli elettori anche nel 2026, come accaduto negli anni precedenti. Una strategia comunicativa sobria che riflette la continuità del partito nel contesto politico nazionale.

Anno nuovo, vecchia storia. Nel 2026, come nel 2025, il partito più amato dagli elettori italiani resta Fratelli d'Italia. Non solo: la leader più apprezzata è Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio che è stimata anche sul piano internazionale come dimostrano le numerose copertine dedicatele da giornali inglesi, francesi e spagnoli. Un risultato difficile da digerire per la sinistra, costretta a rincorrere e a trovare soluzioni per tornare al potere. Nel frattempo, però, FdI si gode il periodo magico. E ne ha approfittato per tirare la prima frecciatina di questo anno nuovo. Sui social, infatti FdI ha pubblicato un tweet molto divertente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, Fdi fa impazzire la sinistra con una foto: "Buon 1° gennaio"

