L'annus mirabilis di Giorgia si è concluso nella serenità della sua casa, insieme ad Emanuel Lo e probabilmente alcuni amici. Un San Silvestro senza lustrini, abiti scintillanti o viaggi all'estero. La cantante e il coreografo hanno condiviso una storia su Instagram in cui scherzano nella loro. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Giorgia, Emanuel Lo e il "Capodanno normale" senza lustrini e feste patinate che racconta la semplicità Leggi anche: Emanuel Lo racconta come ha conquistato Giorgia: “Lei mi disse che ero troppo piccolo” Leggi anche: Giorgia racconta la lite con Emanuel Lo al ristorante: “Nostro figlio ha minacciato di andarsene” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capodanno, la notte dei vip: Chiara Ferragni in Colombia, Giorgia malata, Laura Pausini e Annalisa a casa, Fedez sul palco, Mara Venier sul tetto - Tra influenze, cenoni a casa, festeggiamenti dall'altra parte del mondo e serate di lavoro anche i vip hanno salutato il 2025 con una serata speciale. msn.com

