Ginnastica artistica l’Italia si coccola nuove seniores | chi sono i rinforzi verso le Olimpiadi 2028

Con l’ingresso del 2026, l’Italia si prepara a rinnovare il proprio team di ginnastica artistica, promuovendo alcune giovani atlete dalla categoria juniores a quella seniores. Questo passaggio rappresenta un passo importante verso le Olimpiadi di Parigi 2028, segnando un momento di crescita e consolidamento per le future protagoniste dello sport italiano.

Il 2026 è entrato da poche ore nelle nostre vite e, come sempre, il nuovo anno porta con sé delle importanti novità nell’universo della ginnastica artistica: alcune atlete, infatti, fanno automaticamente il salto di categoria, passando dalle juniores alle seniores. Tante giovani promesse lasciano le under 16 e sono pronte a cimentarsi con i massimi livelli internazionali, a cominciare dagli Europei e dai Mondiali di ottobre, primo evento qualificante alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Questa volta tocca alla classe 2010 e l’Italia si coccola alcuni talenti molto interessanti. Dal database di World Gymnastics (la Federazione Internazionale), sono nove le azzurre in possesso della licenza internazionale e interessate da questa novità. 🔗 Leggi su Oasport.it

