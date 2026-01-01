Analisi e pronostici di Gil Vicente-Sporting Lisbona, partita in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle 19:45. Dopo un 2025 ricco di successi, lo Sporting punta a mantenere il titolo e a confermarsi campione per la terza volta consecutiva. Di seguito, formazioni, quote e previsioni per valutare le chance delle due squadre all’inizio del nuovo anno.

Il 2025 è stato un anno molto felice per lo Sporting Lisbona, capace di bissare il titolo e confermarsi campione di Portogallo: il sogno è quello di riuscire a laurearsi campioni di Portogallo per 3 volte di fila ma il livello di difficoltà dell’impresa è altissimo. Il nuovo anno, comunque, comincia con una trasferta piuttosto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Gil Vicente-Sporting Lisbona (venerdì 02 gennaio 2026 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici. I Leoni iniziano bene il 2026?

Leggi anche: Gil Vicente-Sporting Lisbona (venerdì 02 gennaio 2026 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici. Trasferta impegnativa per i campioni di Portogallo

Leggi anche: Tolosa-Lens (venerdì 02 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gil Vicente - Sporting Lisbona in Diretta Streaming | IT; Pronostico Gil Vicente – Sporting: probabili formazioni e statistiche Primeira Liga (02-01-2026); Quote vincente Primeira Liga 2025/2026, il pronostico: il Porto è ampiamente favorito; Sporting Lisbona - Rio Ave in Diretta Streaming | IT.

Gil Vicente-Sporting Lisbona, chi vince? A pronostico ci sta... - Dall’Olanda al Portogallo dove invece la Taça è giunta ai quarti di finale e stasera tocca a Gil Vicente e Sporting giocarsi l’accesso alla semifinale. tuttosport.com

Liga Portugal, rimonta last minute dello Sporting Lisbona: Benfica raggiunto in vetta - La formazione biancoverde, impegnata questa sera in casa contro il Gil Vicente, ha vinto per 2- tuttomercatoweb.com

Eurorivali - Benfica esagerato: 5-1 al Gil Vicente, ma lo Sporting Lisbona dista 5 punti - Dopo Santa Clara, Stella Rossa e Boavista, questa sera chiude anche la pratica Gil Vicente nel settimo turno della Liga Portugal con un 5- m.tuttomercatoweb.com

Vicente del Bosque: “Quando era allenatore del Real Madrid, l'unica cosa che si festeggiava a Barcelona era il compleanno del club”. Durante la sua epoca come allenatore del Real Madrid, del Bosque ha conquistato due Champions League, due titoli de - facebook.com facebook

Vicente del Bosque. Da giocatore vinse cinque scudetti e quattro Coppe del Re con il Real Madrid x.com