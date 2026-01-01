Genocidio a Gaza | sabato 3 gennaio a Roma la proiezione di Disunited Nations La presentazione con Maddalena Oliva e Francesca Albanese
Il 3 gennaio a Roma, presso il cinema Adriano, si terrà la proiezione del documentario “Disunited Nations”, una riflessione sulla crisi a Gaza. La serata sarà introdotta da Maddalena Oliva, vicedirettrice del Fatto Quotidiano, e vedrà la partecipazione di Francesca Albanese. L’evento mira a mantenere alta l’attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza, evidenziando le conseguenze di un conflitto ancora in corso.
Il lungometraggio “Disunited Nations” sarà presentato al cinema Adriano a Roma. La serata evento verrà introdotta dalla vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva Dopo l’impegno del Fatto Quotidiano per i film “La voce di Hind Rajab” e “Put your soul in your hand and walk”, vogliamo continuare a tenere accesa l’attenzione su quanto è accaduto — e continua ad accadere — nella Striscia di Gaza, nonostante la tregua. Per questo vi invitiamo a una nuova proiezione-evento di un film che riteniamo fondamentale e che documenta come da anni nella Striscia si sia consumata la fine del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Natale 2025: 3° anno di genocidio a Gaza; 144° di colonialismo di insediamento in Palestina. Per un 2026 decolonizzato dal sionismo; Netanyahu all'Onu, tra fischi e aula semivuota «A Gaza né genocidio, né fame. Finiremo il lavoro, Hamas vuole colpire ancora»; Disarmati e disarmanti: Piacenza manifesta il 3 gennaio per la pace; Rebranding del genocidio.
Sabato 3 gennaio da piazza Cavalli parte la “Camminata per la Pace” - È passato un anno da quando le diverse reti per la pace e la nonviolenza dell’Emilia Romagna promossero la prima mobilitazione regionale il 1° gennaio scorso, in occasione della 58^ Giornata mondiale ... ilpiacenza.it
Da docente ringrazio gli studenti universitari per averci dato una lezione di civiltà su Gaza - Come abbiamo scritto nella lettera aperta e petizione Stop the Silence: Academic Associations Must Recognise the Genocide in Gaza, tutte le ... ilfattoquotidiano.it
Piceno per la Palestina, sabato di protesta alla Gem - L’iniziativa è promossa dall’organizzazione Piceno per la Palestina, che annuncia una ... msn.com
Il genocidio di Gaza è premeditato e ripetibile Ramzy Baroud Supponiamo di accettare la finzione che nessuno di noi si aspettasse che Israele avrebbe lanciato un vero e proprio genocidio a Gaza, una campagna premeditata per cancellare la Strisci - facebook.com facebook
Mentre a Gaza il genocidio israeliano continua… In Cisgiordania occupata, i coloni spalleggiati dall'esercito israeliano, compiono massacri, e crimini ai danni dei palestinesi. L'obiettivo del TERRORISMO dei coloni armati e protetti dal governo israeliano, è la x.com
