Il 3 gennaio a Roma, presso il cinema Adriano, si terrà la proiezione del documentario “Disunited Nations”, una riflessione sulla crisi a Gaza. La serata sarà introdotta da Maddalena Oliva, vicedirettrice del Fatto Quotidiano, e vedrà la partecipazione di Francesca Albanese. L’evento mira a mantenere alta l’attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza, evidenziando le conseguenze di un conflitto ancora in corso.

Il lungometraggio “Disunited Nations” sarà presentato al cinema Adriano a Roma. La serata evento verrà introdotta dalla vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva Dopo l’impegno del Fatto Quotidiano per i film “La voce di Hind Rajab” e “Put your soul in your hand and walk”, vogliamo continuare a tenere accesa l’attenzione su quanto è accaduto — e continua ad accadere — nella Striscia di Gaza, nonostante la tregua. Per questo vi invitiamo a una nuova proiezione-evento di un film che riteniamo fondamentale e che documenta come da anni nella Striscia si sia consumata la fine del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Genocidio a Gaza: sabato 3 gennaio a Roma la proiezione di “Disunited Nations”. La presentazione con Maddalena Oliva e Francesca Albanese

Leggi anche: Francesca Albanese e Christophe Cotteret a Napoli per presentare “Disunited Nations”

Leggi anche: “Put your soul on your hand and walk”: domenica 30 novembre a Roma la proiezione speciale con il Fatto Quotidiano e Francesca Albanese

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Natale 2025: 3° anno di genocidio a Gaza; 144° di colonialismo di insediamento in Palestina. Per un 2026 decolonizzato dal sionismo; Netanyahu all'Onu, tra fischi e aula semivuota «A Gaza né genocidio, né fame. Finiremo il lavoro, Hamas vuole colpire ancora»; Disarmati e disarmanti: Piacenza manifesta il 3 gennaio per la pace; Rebranding del genocidio.

Sabato 3 gennaio da piazza Cavalli parte la “Camminata per la Pace” - È passato un anno da quando le diverse reti per la pace e la nonviolenza dell’Emilia Romagna promossero la prima mobilitazione regionale il 1° gennaio scorso, in occasione della 58^ Giornata mondiale ... ilpiacenza.it