Genoa quel giocatore potrebbe lasciare la squadra rossoblu Il punto sul gruppo di De Rossi

Il Genoa si trova in una fase di consolidamento, con alcune decisioni importanti in vista. Tra queste, la possibile partenza di Valentin Carboni, attualmente in prestito dall’Inter. La società rossoblù valuta con attenzione le opzioni, tra cui l’ipotesi di un trasferimento al Racing Club. La situazione richiede prudenza e valutazioni accurate, mentre il gruppo di De Rossi continua a lavorare per rafforzare la squadra.

Prestito in bilico per il talento dell'Inter: i rossoblù pronti a salutare Carboni mentre prende quota l'ipotesi Racing Club Il Calciomercato Genoa entra in una fase delicata e uno dei temi più caldi riguarda il futuro di Valentin Carboni. Il trequartista argentino classe 2005, di proprietà dell'Inter, è sempre più vicino all'addio anticipato al club.

Calciomercato Lazio, sfuma un possibile obiettivo? Su quel giocatore si è inserita con forza un'altra squadra. Le ultime - Ma su di lui c'è anche il forte interesse del Monza Il calciomercato della Lazio entra in una fase di osservazione

Genoa e Juve su Mandas, si valutano diversi nomi in entrata: il punto sul mercato della Lazio - Il punto sul calciomercato della Lazio: Mandas piace a Genoa e Juve, in entrata si valutano una mezz'ala, un vice Zaccagni e una punta

La sfida contro il Genoa guidato da @danielederossi non era una partita come le altre per quello che Daniele rappresenta per noi romanisti. Con la vittoria contro il Genoa ci prendiamo il quarto posto e chiudiamo il 2025 con un totale di 26 vittorie e 82 punti

L'Alfabeto di #RomaGenoa: quel Grifone d'oro I Campioni d'Italia Conti, Pruzzo, Nela e Montella sono passati per il rossoblù. Con il #Genoa l'addio di #Totti e il «daje Roma daje» di DDR. Che oggi ritroviamo da avversario

