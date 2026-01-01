Genoa-Pisa sabato 03 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Il match tra Genoa e Pisa, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15:00, rappresenta un confronto importante in chiave salvezza in Serie A. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per offrire un quadro completo di questa sfida che potrebbe avere ripercussioni significative sulla classifica di entrambe le squadre.
Quello tra Genoa e Pisa si presenta come un cruciale scontro salvezza in Serie A e assegna punti molto importanti nelle zone basse della classifica. Dopo l’ottimo inizio, sembra essersi spento l’effetto Daniele De Rossi in casa Genoa, visto che sono arrivate tre sconfitte di fila. Il Grifone ha però dovuto affrontare formazioni di livello . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Atalanta-Genoa (Coppa Italia, 03-12-2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Atalanta-Genoa (Coppa Italia, 03-12-2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Genoa-Pisa, info biglietti; Anno nuovo, sfida antica: Genoa–Pisa apre il 2026; Genoa-Pisa: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Probabili formazioni Genoa-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Leali, Sommariva, Colombo, Ekuban, Nzola, Meister, Moreo e Tramoni.
Probabili formazioni Genoa-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Leali, Sommariva, Colombo, Ekuban, Nzola, Moreo e Tramoni - Il Genoa di De Rossi e il Pisa dell'ex Gilardino si sfidano in uno degli anticipi del sabato di Serie A: le scelte di formazione dei due allenatori. goal.com
Genoa-Pisa, biglietti per il settore ospiti - Sabato 3 gennaio 2026, alle ore 15, allo Stadio Luigi Ferraris va in scena la partita Genoa- mentelocale.it
I recenti risultati e la classifica di Genoa e Pisa - Serie A, al Ferraris sarà match in chiave salvezza tra Genoa e Pisa: sulla lavagna Quigioco rossoblù di De Rossi favoriti a 1. agimeg.it
Genoa Pisa, i nerazzurri pronti a riabbracciare Nzola dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa. Il rientro dell’attaccante si aggiunge ad un altro recupero per Gilardino x.com
Genoa Pisa, i nerazzurri pronti a riabbracciare Nzola dopo l'eliminazione dalla Coppa d'Africa. Il rientro dell'attaccante si aggiunge ad un altro recupero per Gilardino - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.