Il match tra Genoa e Pisa, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15:00, rappresenta un confronto importante in chiave salvezza in Serie A. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per offrire un quadro completo di questa sfida che potrebbe avere ripercussioni significative sulla classifica di entrambe le squadre.

Quello tra Genoa e Pisa si presenta come un cruciale scontro salvezza in Serie A e assegna punti molto importanti nelle zone basse della classifica. Dopo l’ottimo inizio, sembra essersi spento l’effetto Daniele De Rossi in casa Genoa, visto che sono arrivate tre sconfitte di fila. Il Grifone ha però dovuto affrontare formazioni di livello . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Pisa (sabato 03 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Atalanta-Genoa (Coppa Italia, 03-12-2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Atalanta-Genoa (Coppa Italia, 03-12-2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Genoa-Pisa, info biglietti; Anno nuovo, sfida antica: Genoa–Pisa apre il 2026; Genoa-Pisa: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Probabili formazioni Genoa-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Leali, Sommariva, Colombo, Ekuban, Nzola, Meister, Moreo e Tramoni.

Probabili formazioni Genoa-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Leali, Sommariva, Colombo, Ekuban, Nzola, Moreo e Tramoni - Il Genoa di De Rossi e il Pisa dell'ex Gilardino si sfidano in uno degli anticipi del sabato di Serie A: le scelte di formazione dei due allenatori. goal.com