Genoa Pisa i nerazzurri pronti a riabbracciare Nzola dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa Il rientro dell’attaccante si aggiunge ad un altro recupero per Gilardino
Genoa Pisa si prepara alla sfida della 18ª giornata, con il rientro di Nzola previsto dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa. Per Gilardino si tratta di un recupero importante, che rafforza le possibilità di formazione e di affrontare al meglio l’incontro. Questa notizia rappresenta un segnale positivo per entrambe le squadre, che puntano a migliorare la propria posizione in campionato.
Genoa Pisa, l’eliminazione dell’Angola in Coppa d’Africa anticipa il rientro di Nzola per Gilardino in vista del match della 18a giornata Buone notizie per il Pisa e per Alberto Gilardino, che può finalmente riabbracciare un elemento chiave del proprio reparto offensivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è infatti pronto il rientro di M’Bala . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
