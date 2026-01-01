Ecco il calendario delle partite del Milan di Massimiliano Allegri per gennaio 2026, con dettagli su date, orari e modalità di visione. Un elenco completo delle gare di Serie A che permetterà ai tifosi di seguire con attenzione il percorso della squadra nel nuovo anno.

Ecco il calendario del Milan di Massimiliano Allegri, con tutte le partite di Serie A che i rossoneri disputeranno in questo mese di gennaio del nuovo anno. Tutte le informazioni necessarie: date, orari e diretta tv per ogni gara del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gennaio 2026, il calendario con tutte le partite del Milan di Allegri: quando, dove e come vederle

Leggi anche: Quando, come e dove vedere le partite del Milan: il calendario fino a fine gennaio

Leggi anche: Partite del weekend: il calendario completo della Serie A e dove vederle in TV

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calendario gennaio 2026: tutte le date da segnare per il nuovo anno; Pensione, rivalutazione e aumenti a gennaio 2026: novità, conguagli e calendario pagamenti; Arrivano A Knight of the Seven Kingdoms e Gomorra: Le Origini, tutte le serie tv da guardare a gennaio; Sky e NOW, tutte le uscite di gennaio 2026.

Scioperi di gennaio 2026, tutti gli stop previsti per treni, mezzi pubblici e aerei: il calendario del mese - Il sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale in Abruzzo, dalle 9 alle 13, lamentando la "gestione fallimentare di Tua Spa" e le difficoltà dei lavoratori ... fanpage.it