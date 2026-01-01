Generare un nuovo inizio

Il 2025 si configura come un anno di svolta, segnato da importanti cambiamenti nelle sfere etiche, sociali e politiche. Un periodo in cui molte soglie sono state superate senza adeguata risposta, evidenziando l’esigenza di riflessione e di un nuovo approccio alle sfide che ci attendono. Questo momento invita a un'analisi approfondita delle trasformazioni in atto e delle conseguenze che potrebbero influenzare il nostro futuro.

Il 2025 non può essere archiviato come un semplice anno difficile. È stato piuttosto un punto di rottura storico, un passaggio in cui molte soglie etiche, sociali e politiche sono state oltrepassate senza che questo producesse una reazione adeguata. La vera catastrofe non è stata soltanto l’accumularsi di eventi drammatici, ma la loro progressiva normalizzazione. Ciò che fino a poco tempo fa appariva inaccettabile oggi viene presentato come inevitabile, quando non addirittura come necessario. La guerra come orizzonte permanente Nel corso del 2025 la guerra ha smesso di essere percepita come emergenza ed è diventata lo sfondo stabile dell’agire politico globale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

