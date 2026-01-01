Gemelli Diversi musica e fontane danzanti | così Viterbo ha dato il benvenuto al 2026 | FOTO e VIDEO

Viterbo ha celebrato l’arrivo del 2026 con un evento pubblico in piazza della Rocca, coinvolgendo la comunità attraverso musica, fontane danzanti e spettacoli visivi. La serata ha rappresentato un momento di condivisione e di tradizione, offrendo ai cittadini un’occasione per accogliere il nuovo anno in un’atmosfera di serenità e convivialità. La manifestazione ha richiamato residenti e visitatori, sottolineando il ruolo centrale della piazza come spazio di aggregazione.

Il Capodanno accende il cuore di Viterbo e dei viterbesi. La grande festa all'aperto per salutare l'arrivo del 2026 ha trasformato piazza della Rocca in un palcoscenico a cielo aperto tra musica, luci ed effetti scenografici. La serata di San Silvestro ha richiamato cittadini e visitatori di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Gemelli Diversi, musica e fontane danzanti: così Viterbo ha dato il benvenuto al 2026 | FOTO e VIDEO Leggi anche: Le Fontane Danzanti illuminano Avellino tra acqua e musica Leggi anche: Capodanno 2026, Gemelli diversi in concerto a Viterbo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. 31 dicembre, la notte di San Silvestro a piazza della Rocca con i Gemelli Diversi, dj set Hit e Praja e fontane danzanti. Tutte le informazioni sulla viabilità –; Gemelli Diversi, musica e fontane danzanti: così Viterbo ha dato il benvenuto al 2026 | FOTO e VIDEO; Viterbo: fine e inizio anno tra musica e fontane danzanti; 31 dicembre a piazza della Rocca con i Gemelli Diversi. Viterbo: fine e inizio anno tra musica e fontane danzanti - Benvenuto al nuovo anno invece all’Unione per il concerto di Tuscia in jazz, ingresso a offerta ... civonline.it Gemelli Diversi, Capodanno in Musica 2023/ Dal successo alla separazione, i brani più celebri e… - Oggi, anche se il gruppo non è più quello storico, il progetto prosegue... ilsussidiario.net Torna il Conversano Music Festival: tre giorni di musica, tra gli ospiti i Gemelli Diversi - Arriva a Conversano (Ba), dal 14 al 16 giugno, il CFM Conversano Music Festival, evento promosso dall’associazione SensAzioni del Sud con il sostegno del Comune di Conversano, e la ... lagazzettadelmezzogiorno.it Buon anno dai gemelli diversi #Politano #Spinazzola #ForzaNapoliSempre #nonprovateafermarcinoisiamoilnapoli #napoli #naples - facebook.com facebook iPhone Fold e Samsung Galaxy Wide gemelli diversi: un render anticipa il design x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.