Gaza in vigore il divieto di ingresso nella Striscia per 37 ong Le strutture Onu per i rifugiati lasciate senza acqua e corrente

In Gaza, è stato imposto il divieto di accesso a 37 organizzazioni non governative, con conseguenze sulla gestione delle strutture dell'ONU dedicate ai rifugiati, ora prive di acqua e corrente. La misura influisce sull'assistenza umanitaria nella regione, aggravando le difficoltà già presenti. Questa situazione evidenzia le tensioni e le sfide nell'area, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei diritti umani e sulla risposta ai bisogni della popolazione locale.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, in vigore il divieto di ingresso nella Striscia per 37 ong. Le strutture Onu per i rifugiati lasciate senza acqua e corrente Leggi anche: Gaza resterà senza cure e acqua, Israele blocca l’attività di 37 Ong Leggi anche: Israele mette al bando 37 Ong. Condanna di Ue e Onu. Hamas: «La revoca delle licenze a Gaza è criminale» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Foglio di via alle ong impegnate a Gaza. E nuovo stop ai cronisti; Gaza: come l’ingresso umanitario è diventato un affare miliardario; Israele ha vietato a decine di ong di operare nella Striscia di Gaza; Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Gaza, Israele mette al bando 37 ong. La condanna di Ue e Onu. Israele potrebbe riaprire il valico di Rafah. Israele conferma il divieto d’accesso a Gaza per 37 ong - (ANSA) – ROMA, 01 GEN – Israele ha confermato il divieto di ingresso nella Striscia di Gaza per 37 importanti organizzazioni internazionali, accusandole di non aver fornito gli elenchi dei propri dipe ... msn.com

Israele conferma il divieto d’accesso a Gaza per 37 ong. Festa di Capodanno per Netanyahu e Trump a Mar-a-Lago - Israele ha confermato il divieto di ingresso nella Striscia di Gaza per 37 importanti organizzazioni internazionali, accusandole di non aver fornito gli elenchi dei propri dipendenti, in base alle nuo ... ilsole24ore.com

Israele nega i visti d'ingresso a Gaza a diversi capi Onu - Negli ultimi mesi non sono stati rinnovati i visti per i dirigenti locali dell'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari, dell'agenzia per i diritti umani Ohchr e dell'agenzia che sostiene i ... it.euronews.com

la Repubblica. . La chiusura di Gaza ai giornalisti internazionali non basta: ora Israele serra la Striscia pure alle ong. Il Ministro della Difesa Israel Katz ha anticipato alla Knesset che il divieto d’ingresso ai reporter stranieri resta in vigore: “Troppo pericoloso” e - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.