Nel 2025, in Israele, si sono verificati 22 suicidi tra soldati delle forze armate, il dato più alto degli ultimi 15 anni. L’ultimo episodio si è verificato il 31 dicembre, con un soldato del corpo del genio da combattimento nel sud del Paese. Questi numeri evidenziano un fenomeno di crescente preoccupazione per la salute mentale tra i militari israeliani.

Un numero di suicidi così alto tra le forze armate israeliane non lo si vedeva da 15 anni. L’ultimo giorno dell’anno un soldato del corpo del genio da combattimento delle Idf si è tolto la vita nel sud del Paese, facendo salire il totale nell’anno che si è appena chiuso a 22 casi. Solo nel 2010 la cifra era stata superiore, con un totale di 28 militari. A confermare il numero record sono proprio le Forze di difesa israeliane, secondo le quali 12 dei soldati suicidi erano coscritti, nove riservisti e uno era un soldato di carriera. Dodici erano combattenti, cinque erano in supporto al combattimento e altri cinque erano in posizioni non di combattimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, 22 soldati israeliani si sono suicidati nel 2025: è il record degli ultimi 15 anni

Leggi anche: F1, GP Messico 2025. Il Mondiale più bello degli ultimi 15 anni si issa in quota. L’altura cambierà i valori?

Leggi anche: Due ragazzi di 15 anni uccisi dai soldati israeliani in Cisgiordania

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Israele, Idf apre il fuoco vicino a una pattuglia Unifil: un militare ferito; Gaza, l’allarme: “Dal 1 gennaio oltre 200 ong a rischio”. E’ l’effetto della nuova legge israeliana; Unifil: L'esercito israeliano spara e ferisce un peacekeeper in Libano. Stop ad azioni aggressive - Netanyhau:Ho annunciato oggi il riconoscimento ufficiale della Repubblica del Somaliland, nello spirito degli Accordi di Abramo; Gaza, Msf: A rischio nostra presenza per regole Israele su ong.

Gaza, 22 soldati israeliani si sono suicidati nel 2025: è il record degli ultimi 15 anni - Dall'inizio del conflitto a Gaza il fenomeno ha raggiunto numeri allarmanti. ilfattoquotidiano.it