Gasperini torna a Bergamo | Atalanta-Roma è molto più di una partita

Bergamo si appresta a vivere un appuntamento speciale con Atalanta-Roma, una partita che rappresenta anche il ritorno di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium, questa volta come avversario. Dopo un lungo ciclo alla guida dei nerazzurri, l’allenatore si confronta nuovamente con la squadra che ha contribuito a plasmare negli ultimi anni, in un incontro che va oltre il semplice risultato sul campo.

Bergamo si prepara a una domenica che va oltre i novanta minuti. Gian Piero Gasperini torna al Gewiss Stadium da avversario, per la prima volta da quando ha chiuso il ciclo più lungo e rivoluzionario della storia recente dell’ Atalanta. Ora è l’allenatore della Roma, ma a Bergamo resta qualcosa di più di un ex. La partita del diciottesimo turno di Serie A nasce così: prima ancora del calcio d’inizio, è un confronto con la memoria. Il ritorno che pesa più della classifica. Nove stagioni non si archiviano con una stretta di mano. Gasperini ha cambiato lo status dell’Atalanta, l’ha portata dove non era mai stata, l’ha resa riconoscibile in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

