Furto a Giugliano | l’enoteca Caveau 14 presa di mira durante la notte di Capodanno

Durante la notte di Capodanno, l’enoteca Caveau 14 di Giugliano, in corso Campano, è stata vittima di un furto. Tre uomini hanno svaligiato il locale, portando via alcune bottiglie di vino, champagne e prosecco. L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei negozi del centro. Le forze dell’ordine sono state informate e stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

