Furto a Giugliano | l’enoteca Caveau 14 presa di mira durante la notte di Capodanno
Durante la notte di Capodanno, l’enoteca Caveau 14 di Giugliano, in corso Campano, è stata vittima di un furto. Tre uomini hanno svaligiato il locale, portando via alcune bottiglie di vino, champagne e prosecco. L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei negozi del centro. Le forze dell’ordine sono state informate e stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.
Tre ladri hanno preso di mira l’enoteca Caveau 14, situata in corso Campano a Giugliano, poco prima della mezzanotte di Capodanno, portando via diverse bottiglie di vino, champagne e prosecco. I malviventi hanno approfittato della strada deserta durante i festeggiamenti del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: La via di Como sempre al buio, un'auto presa di mira nella notte: “Qui i ladri agiscono indisturbati”
Leggi anche: Sandra suicida a 14 anni: «Presa di mira dalle bulle di scuola». Così si è gettata dal tetto di casa
Giugliano, furto in un appartamento nella notte: caccia alla banda della Q3 - Questa notte una banda di ladri ha preso di mira un condominio di via Santa Rita Da Cascia, riuscendo a svaligiare un appartamento ... ilmattino.it
Giugliano, allarme furti nelle case: la gang dell’Audi grigia - Anche l'estate 2025 si conferma la stagione privilegiata per i topi d'appartamento. ilmattino.it
Furto alla profumeria “Aristocratica” di corso Campano a #Giugliano: un uomo di circa 34/40 anni si è finto cliente per impossessarsi di 4 profumi esposti sugli scaffali. Per non dare nell’occhio ha finto di fotografare i prodotti con lo smartphone ma le telecamere - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.