Furto a Giugliano | l’enoteca Caveau 14 presa di mira durante la notte di Capodanno
Durante la notte di Capodanno, l’enoteca Caveau 14 a Giugliano è stata oggetto di un furto. Tre individui hanno varcato la soglia del locale in corso Campano, sottraendo varie bottiglie di vino, champagne e prosecco. L’incidente si è verificato poco prima della mezzanotte, causando preoccupazione tra i residenti e i gestori del locale. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.
Tre ladri hanno preso di mira l’enoteca Caveau 14, situata in corso Campano a Giugliano, poco prima della mezzanotte di Capodanno, portando via diverse bottiglie di vino, champagne e prosecco. I malviventi hanno approfittato della strada deserta durante i festeggiamenti del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Furto a Giugliano: l’enoteca “Caveau 14” presa di mira durante la notte di Capodanno
Leggi anche: La via di Como sempre al buio, un'auto presa di mira nella notte: “Qui i ladri agiscono indisturbati”
Furto a Giugliano | l’enoteca Caveau 14 presa di mira durante la notte di Capodanno.
Giugliano, furto in un appartamento nella notte: caccia alla banda della Q3 - Questa notte una banda di ladri ha preso di mira un condominio di via Santa Rita Da Cascia, riuscendo a svaligiare un appartamento ... ilmattino.it
Giugliano, allarme furti nelle case: la gang dell’Audi grigia - Anche l'estate 2025 si conferma la stagione privilegiata per i topi d'appartamento. ilmattino.it
Giugliano, furto nella notte di Capodanno da “Caveau 14”: ladri via con bottiglie pregiate. Lo sfogo del titolare | https://shorturl.at/TLbL3 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.