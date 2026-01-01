Furto a Giugliano | l’enoteca Caveau 14 presa di mira durante la notte di Capodanno

Durante la notte di Capodanno, l’enoteca Caveau 14 a Giugliano è stata oggetto di un furto. Tre individui hanno varcato la soglia del locale in corso Campano, sottraendo varie bottiglie di vino, champagne e prosecco. L’incidente si è verificato poco prima della mezzanotte, causando preoccupazione tra i residenti e i gestori del locale. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

