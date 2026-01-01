Fuoco d’artificio finisce sul terrazzo e rischia di incendiare appartamento

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Viareggio, uno spettacolo pirotecnico ha finito sul terrazzo di un appartamento in via Marco Polo, rischiando di provocare un incendio. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio sottolinea l’importanza di utilizzare i fuochi artificiali con attenzione e rispetto delle norme di sicurezza.

Viareggio (Lucca), 1 gennaio 2026 – Uno spettacolo pirotecnico la notte di Capodanno, a Viareggio, ha rischiato di provocare un incendio in un appartamento nel quartiere Marco Polo. Si è sfiorata la tragedia. Emergenza animali e botti di Capodanno, sei cani soccorsi nella notte L'ordigno, petardo o razzo è da stabilire, è finito su un terrazzo causando danni e facendo partire il fuoco. I pompieri hanno evitato che l'appartamento subisse danni. Nella stessa strada, via Venezia, sono stati lanciati decine di razzi. Nell'appartamento c'era solo il cane, che è sopravvissuto allo spavento, mentre i proprietari erano a festeggiare fuori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

