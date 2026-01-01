Fuochi d' artificio o candeline sullo Champagne poi il rogo | dinamica e possibili cause

Nella notte di Crans-Montana, un incendio nel seminterrato ha provocato un rogo rapidamente esteso. Le autorità escludono un attentato e ipotizzano che il fuoco sia stato causato da fuochi d’artificio o candeline. Restano aperte le domande sulle misure di sicurezza e sulle circostanze che hanno favorito la propagazione delle fiamme, evidenziando l’importanza di approfondire le cause e prevenire incidenti simili in futuro.

Le fiamme si sono propagate velocemente nel seminterrato di Crans-Montana. Escluso l'attentato. L'ipotesi di fuochi d'artificio accesi all'interno e le domande sulle misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Fuochi d'artificio o candeline sullo Champagne, poi il rogo: dinamica e possibili cause Leggi anche: I fuochi d'artificio o le candeline, poi il rogo nel seminterrato: dinamica e possibili cause del disastro Leggi anche: Musica e fuochi d’artificio. Sarsina ’vede’ il 2026 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Svizzera, esplosione in un bar nella stazione sciistica di lusso Crans-Montana. Almeno 40 morti e 100 feriti; Strage di Capodanno a Crans-Montana, 40 morti e 100 feriti | L'ambasciatore: Italiani di cui non si hanno notizie | Testimoni: Incendio causato dalle candeline sullo champagne. I Comuni di Ravenna e Cervia vietano fuochi d’artificio e petardi per la notte di Capodanno - Il Comune di Ravenna ha emesso un’ordinanza che vieta "l’utilizzo e lo scoppio di fuochi d’artificio, razzi, mortaretti, petardi, raudi, candele romane e ... ravennaedintorni.it Botti di Capodanno vietati, scoppia la polemica in città: partiti divisi sull'ordinanza del Comune - Nasce una vivace discussione politica aspettando la notte di San Silvestro sull'ordinanza che vieta l'utilizzo di petardi e fuochi d'artificio ... ravennatoday.it

Ravenna. Vietati i botti a Capodanno - Il Comune di Ravenna ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo e lo scoppio di fuochi d’artificio, razzi, mortaretti, petardi, raudi, candele ... corriereromagna.it

Maxi rissa al Colosseo la notte di Capodanno tra gruppi di ragazzi: calci e pugni dopo fuochi d'artificio sparati ad altezza uomo - facebook.com facebook

I fuochi d'artificio sul lungomare di Napoli x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.