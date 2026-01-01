Fuga su Netflix una serie di dimenticabili colpi di scena

Fuga su Netflix è una serie che si inserisce nell’universo di Harlan Coben, offrendo un nuovo dramma familiare. Debutta il 1° gennaio 2026 sulla piattaforma, proponendo una trama ricca di colpi di scena e misteri. La narrazione si sviluppa su più livelli, mantenendo un tono sobrio e concentrandosi su temi di attualità e relazioni familiari, senza eccessi o enfasi. Un’opera che invita alla riflessione, senza perdere di vista la semplicità narrativa.

