Fuga di monossido in casa | bimbo di 3 anni muore intossicato

Una famiglia di Calvagese della Riviera è stata colpita da un’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente causata da una stufa malfunzionante. L’incidente ha coinvolto un bambino di 3 anni, che purtroppo non è riuscito a sopravvivere. Questo tragico episodio evidenzia l’importanza di controllare regolarmente gli impianti di riscaldamento e di installare dispositivi di rilevamento del monossido in casa.

Dramma in un'abitazione di Calvagese della Riviera. In un'abitazione della frazione di Carzago una famiglia è rimasta vittima di una grave intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente sprigionato da una stufa malfunzionante. Il bilancio è drammatico: un bambino di appena tre anni ha perso la vita. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 31 dicembre, quando sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118.

