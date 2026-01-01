Fuga di gas in via Pelagio Palagi | vigili del fuoco al lavoro

Da bolognatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in via Pelagio Palagi, vicino all’ospedale Sant’Orsola, i vigili del fuoco stanno intervenendo per riparare una fuga di gas. L’intervento, avviato questa mattina, mira a garantire la sicurezza dell’area e a prevenire eventuali rischi. La situazione è sotto controllo e le autorità monitorano attentamente la zona.

Da questa mattina i vigili dle fuoco sono al lavoro per riparare una fuga di gas in via Pelagio Palagi, non lontano dall'ospedale Sant'Orsola. La strada è in parte bloccata dai mezzi dei vigili del fuoco per consentire le operazioni di ripristino delle condutture. Gli operatori sono ancora al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

fuga di gas in via pelagio palagi vigili del fuoco al lavoro

© Bolognatoday.it - Fuga di gas in via Pelagio Palagi: vigili del fuoco al lavoro

Leggi anche: Fuga di gas in via Palagio Palagi: vigili del fuoco al lavoro

Leggi anche: Fuga di gas in via Palagio Pelegi: vigili del fuoco al lavoro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

fuga gas via pelagioFuga di gas in via Empedocle, paura tra i residenti - I Vigili del Fuoco del Comando provinciale, gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato e i tecnici del gas sono intervenuti in via Empedocle ad Agrigento per una fuga di gas. grandangoloagrigento.it

fuga gas via pelagioFuga di gas nel centro di Agrigento, intervento di vigili del fuoco e tecnici specializzati - Momenti di paura nella notte in via Empedocle, ad Agrigento, per una fuga di gas. meridionews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.